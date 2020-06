EuroLeague féminine : Ndongue, Godin et Gruda parmi les meilleures contreuses

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Les joueuses françaises continuent de bien figurer dans les classements statistiques de l'EuroLeague féminine. Cette fois-ci, Emmeline Ndongue, Elodie Godin et Sandrine Gruda sont dans les 10 joueuses ayant réalisé le plus de contres dans l'histoire de la compétition.

Déjà présente parmi les meilleures marqueuses et meilleures rebondeuses, Sandrine Gruda (1,93m, 32 ans) se trouve à nouveau dans les hauteurs du classement, neuvième très exactement, avec pas moins de 145 contres réalisés. En 226 rencontres disputées, l'intérieure tricolore a su imposer sa loi dans les raquettes des équipes qu'elle a défendu (Valenciennes, Ekaterinburg, Fenerbahce, Famila Schio). Elle compile 13,1 points, 6,2 rebonds et 0,6 contres par match dans la compétition.

À la septième position maintenant, Elodie Godin (1,91m, 34 ans). Elle aussi figurait déjà dans la liste des joueuses ayant récoltés le plus de rebonds. La française peut donc se targuer d'avoir réalisé 152 contres en 214 matchs disputés. Réelle force défensive, son apport dans ce domaine est mémorable et ce, dans toutes les équipes où elle a évolué, dont récemment Bourges. Elle tourne à 7,3 points, 6,6 rebonds et 0,7 contres de moyenne.

Enfin, Emmeline Ndongue (1,92m, 37 ans) pointe à la sixième place de ce classement. L'ancienne internationale tricolore fait quant à elle sa première apparition parmi les meilleures joueuses de l'EuroLeague féminine. Comptant 153 contres, ses qualités de guerrière ont toujours servi comme une réelle arme défensive. En 12 saisons sous le maillot de Bourges, elle a disputait 160 rencontres de cette compétition, compilant 7 points, 5,2 rebonds et 1 contres par rencontre.

Les 10 des meilleures contreuses de l'EuroLeague :

10. Irina Osipova : 139 contres

9. Sandrine Gruda : 145 contres

8. Ann Wauters : 149 contres

7. Elodie Godin : 152 contres

6. Emmeline Ndongue : 153 contres

5. Petra Kulichova : 170 contres

4. Brittney Griner : 171 contres

3. Margo Dydek : 258 contres

2. Maria Stepanova : 281 contres

1. Anastasia Verameyenka : 293 contres

