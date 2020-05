Frida Eldebrink retourne en Espagne et signe à Gérone

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Le club espagnol de Gérone continue d'apporter de l'expérience à son groupe en signant Frida Eldebrink (1,74 m, 32 ans). L'arrière trentenaire arrive du Turc Botasspor Adana, où elle tournait en moyenne à 17 points et 3,3 passes décisives pour 11,9 d'évaluation en 11 matchs disputés sur la saison 2019/20.

OFICIAL | Frida Eldebrink fitxa per l’Spar Citylift Girona.



La internacional sueca és un reforç exterior per a la temporada 2020-21.



Tota la informació https://t.co/8yYsG3fUaA pic.twitter.com/Ga3oV6JljN — Spar Citylift Girona (@unigirona) May 25, 2020

Frida Eldebrink a débuté sa carrière en 2005/06 et a engrangé énormément d'expérience à travers l'Europe et même au-delà. Elle a commencé dans la ligue de son pays natal avant d'évoluer en France, en République tchèque, en Turquie, en Russie, en Hongrie mais ausi en WNBA. Du côté international, Frida Eldebrink a effectué ses débuts avec l'équipe nationale en 2009 et a disputé un total de 12 championnats avec l'équipe suédoise.

Dans son CV déjà bien fourni, l'internationale suédoise peut mentionner le fait d'être déjà passée par l'Espagne où elle a joué avec Rivas Ecopolis lors de la saison 2013/14, remportant le titre de championne de la première division du championnat espagnol. Cette année là, elle tournait à 13,7 points, 3,3 rebonds et 2,4 passes décisives en championnat et 12,4 points, 2,8 rebonds et 1,8 passes décisives en EuroLeague).

Associée à l'inépuisable Laia Palau, Frida Eldebrink va faire partie de l'une des lignes arrières les plus expérimentées et les plus reconnues dans le monde du basket féminin. Le directeur sportif de Gérone, Pere Puig, s'est félicité de cette signature.

"Nous sommes très satisfaits de la signature de Frida Eldebrink. C'est une joueuse qui a joué pour de grands clubs européens comme Bourges, Prague, Dynamo Kursk… et nous avons réussi à la faire venir à Gérone. Sa position naturelle est au poste 2 mais elle peut jouer meneuse. Elle l'a fait avec beaucoup d'équipes, et elle le fait aussi avec sa sélection. Nous sommes très heureux d'annoncer la signature d'une joueuse de qualité."

Deux passages en LFB : l'un fructueux, l'autre écourté

À seulement 21 ans, Frida Eldebrink est arrivée en France. Entre 2008 et 2010, elle a évolué sous les couleurs du Tarbes Gespe Bigorre. Malgré son jeune âge, la native de Östertälje a rapidement pris une place importante dans le système de jeu du club et a affiché de grandes ambitions. Lors de sa seconde saison au TGB, elle a réalisé ce qu'elle prévoyait un an plus tôt en remportant le championnat de France.

Ce n'est qu'à l'été 2012 qu'elle a fait son retour dans l'hexagone en signant à Bourges. Mais sa saison a tourné court après qu'elle ait été victime d'une blessure au poignet en décembre. Elle a été obligée de se faire opérer et de déclarer forfait pour le reste de la saison alors qu'elle apportait 10,4 points par match en LFB et 12,6 points en EuroLeague.

Sa soeur jumelle, Elin Eldebrink, joue quant à elle chez les Tango depuis 2019 et fait toujours partie de l'effectif pour la saison 2020/21.