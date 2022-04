Gabby Williams (Sopron) et Bria Hartley (Fenerbahçe) opposées en finale de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Vendredi soir, Sopron et le Fenerbahçe Istanbul se sont qualifiés en finale de l'EuroLeague. Sopron a battu Salamanque 74 à 69 (statistiques) avec 13 points à 6/14 aux tirs, 6 rebonds et 6 passes décisives en 32 minutes de l'internationale française Gabby Williams. Celle-ci retrouvera sa compatriote Bria Hartley en finale. La meneuse/arrière a terminé avec 10 points à 4/7, 6 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions pour 17 d'évaluation en 24 minutes. Son équipe, le Fenerbahçe Istanbul, l'a emporté 83-74 (statistiques) contre Prague grâce à son excellent dernier quart-temps (24-11). A domicile, elles tenteront de remporter le titre suprême ce dimanche. Entre-deux à 16h heure française.