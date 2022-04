Gabby Williams et Sandrine Gruda dans la deuxième cinq de la saison d'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Les internationales françaises Gabby Williams (1,80 m, 25 ans) et Sandrine Gruda (1,93 m, 34 ans) figurent dans le deuxième cinq de la saison 2021-2022 de l'EuroLeague féminine. De plus, Gabby Williams a fini deuxième des votes pour la titre de meilleure défenseure de l'année, derrière Elizabeth Taylor. En EuroLeague cette saison, Gabby Williams a tourné à 13,4 points, 5,6 rebonds et 3,7 passes décisives avec Sopron tandis que Sandrine Gruda à elle fini avec un double-double de moyenne (13,9 points et 10,1 rebonds par match) sous les couleurs de Schio. Encore en course dans le Final Four d'EuroLeague, Gabby Williams peut toujours décrocher le titre européen avec le club hongrois Sopron. Sandrine Gruda est sortie en quarts de finale.

C'est l'arrière/ailière de Salamanque Kahleah Copper (1,85 m, 27 ans) qui a été élue MVP de la saison 2021-2022 d'EuroLeague féminine :

MVP MVP MVP @KahleahCopper is the Most Valuable Player of the 2021-22 #EuroLeagueWomen season — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 1, 2022

Le 1er cinq :

Alina Iagupova (Fenerbahçe)

Mahia Conde (Prague)

Kahleah Copper (Avenida)

Satou Sabally (Fenerbahçe)

Alyssa Thomas (Prague)

Le 2e cinq :