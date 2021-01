Galatasaray corrige Basket Landes au Prado

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Par Dimitri VOITURIN,

Après une victoire et une défaite sur le parquet hongrois de Sopron, les filles du Basket Landes prenaient la direction du Prado de Bourges qui abrite la deuxième bulle de la phase de poules, du 18 au 24 janvier. Dominées dans tous les secteurs du jeu, les Landaises ont pris une véritable correction face à une redoutable équipe de Galatasaray ce lundi (89-63).

Un trio turc infernal

Après une bonne entame de Basket Landes, les joueuses de Julie Barennes ont manqué de réussite sous le cercle et on surtout fait preuve de largesse défensive. En face, Galatarasay a haussé le ton en s’appuyant sur le trio infernal Pelin Bilgic (9 points, 6 passes, 14 d’évaluation) - Anete Steinberga (10 points, 9 rebonds, 2 passes, 15 d’évaluation) - Epiphanny Prince (16 points, 3 passes, 18 d’évaluation) pour creuser l’écart dans ce premier acte.

Avec 30 points inscrits dans la peinture en première période, les Turques ont profité du manque d’agressivité adverse pour prendre 17 longueurs d’avance à l’issue d’une première mi-temps aboutie (50-33, 20e).

Jusqu'à -31

Tous les efforts du trio Valeriane Vukosavljevic (13 points, 9 d’évaluation) – Aby Gaye (11 points et 5 rebonds pour 11 d’évaluation) – Miranda Ayim (12 points et 4 rebonds pour 14 d’évaluation) n'ont pas permis de combler le retard et le match s'est sérieusement compliqué pour Basket Landes dès l’entame de la deuxième période.

Les Landaises peinaient toujours à stopper les attaques adverses et encaissaient un terrible 10 à 2 en trois minutes. Mercedes Russell était intenable (15 points et 9 rebonds pour 17 d’évaluation), permettant à Galatasaray de dérouler dans ce troisième quart temps. A 10 minutes du terme de la rencontre, les joueuses de Julie Barennes comptaient 29 points de retard (75-46, 30e). Malgré une belle réaction lors du dernier quart-temps, les Landaises se sont logiquement inclinées. Une réaction est attendue dès ce mardi pour la deuxième manche contre Galatasaray (qui était forfait lors de la première bulle) au Palais des Sports de Prado de Bourges.