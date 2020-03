Histoire : La finale de l'EuroLeague 1998 entre Bourges et Getafe

EUROLEAGUE F

C'était il y a presque 21 ans. Après la médaille d'argent décrochée à l'EuroBasket 1993 en Italie par l'équipe de France féminine, le basketball a continué à s'installer au plus haut-niveau européen. La Coupe Ronchetti (l'équivalent de l'EuroCup) a été gagnée par Bourges en 1995 puis Tarbes en 1996. En 1997, c'est Bourges qui a remporté l'EuroLeague. Une première dans l'histoire pour un club français après les cinq finales perdues du Clermont UC entre 1971 et 1977.

Un an plus tard, les Berruyères se retrouvent au Final Four, organisé chez elles. Après avoir facilement dominé leurs compatriotes de Valenciennes-Orchies en demi-finale (69-48), elles retrouve Getafe (club de Madrid) en finale, au Prado. Devant 3 500 spectateurs et les caméras de Canal+.

La rencontre est à voir ci-dessous. Attention, le résultat final est à lire SOUS la vidéo.

Au final, Bourges s'est imposé 76 à 64. L'entraîneur Vadim Kapranov a pu compter sur 21 points d'Odile Santaniello (en plus de 10 rebonds et 4 passes décisives) et autant de l'intérieure tchèque Eva Nemcová. Du côté de Getafe, on retrouvait la star espagnole Amaya Valdemoro et la Franco-Américaine Debbie Hemery, qui jouait encore ces dernières années en Nationale 2 avant de se mettre à la... pétanque (cliquez-ici pour accéder aux statistiques).

