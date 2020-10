L'ASVEL a "bon espoir" de faire revenir Alysha Clark

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

L'ASVEL Féminin n'a toujours pas joué le moindre officiel cette saison à cause de nombreux cas de COVID-19 au sein de son effectif. L'équipe de Valéry Demory avait déjà connu une préparation compliquée avec la blessure de Sarah Chevaugeon et, plus positif pour elle bien entendu, l'annonce de l'arrêt de Marième Badiane pour un an pour cause de maternité.

Du coup, l'effectif des championnes de France 2019 est resserré. C'est tout naturellement que le club s'est tourné vers l'une de des anciennes joueuses, Alysha Clark, pour venir densifier les rangs rhodaniens.

L'Américano-Israélienne n'était cependant pas disponible de suite puisqu'elle vient de remporter les playoffs WNBA avec Seattle. "Ces dernières semaines, on l'a laissé se concentrer sur ses playoffs. On va reprendre le contact. Et j'ai bon espoir", a confié la présidente déléguée Marie-Michelle Obama au Progrès.