L'ASVEL coiffe le BLMA sur le fil

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Les Lyonnaises n'avaient plus le choix : il fallait s'imposer à Mado Bonnet pour entretenir les espoirs de qualifications en quart de finale de l'EuroLeague. On assistait donc à un début de match à sens unique avec un 10-3 cinglant conclu par Julie Allemand après 5 minutes de jeu. La réaction lattoise est ensuite arrivée sous l'impulsion de Samantha Whitcomb (14-12, 8e) mais l'ASVEL gardait la main chaude à l'image de Marième Badiane à longue distance qui bouclait le premier quart-temps (24-14, 10e), par un 10-2 en l'espace de deux minutes. En place défensivement, les coéquipières d'Alysha Clark maintenaient leur matelas d'avance et allaient même l'accroître par l'intermédiaire d'un tir à mi-distance d'Ingrid Tanqueray (36-21, 15e). Alors que la domination lyonnaise était totale jusque là, la recrue des Gazelles Sheylani Peddy (30 points à 8/10 à 3-points, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 passe décisive, 30 d'évaluation) portait son équipe sur ses épaules pour recoller à la pause à -3 (40-37, 20e).

De nouveau en confiance, les joueuses du BLMA rattaquaient la seconde période sur les chapeaux de roues et prenaient les commandes de la partie grâce à un 6-0 conclu par Samatha Whitcomb (40-43, 21e). La lutte s'équilibrait alors et un véritable mano a mano commençait entre les deux "meilleures ennemies". Emmenées par son trio Peddy-Whitcomb-Williams (62 points), les filles de Thibaut Petit gardaient la main sur le match en remportant le troisième quart-temps 17-21 pour attaquer le dernier acte avec un petit point d'avance (57-58, 30e). Sur un gros shoot derrière l'arc de Sheylani Peddy, le BLMA prenait 6 unités d'avance (60-66, 34e) mais les joueuses de Valéry Demory étaient loin d'être résolues à rendre les armes. Portées son public, Helena Ciak et ses troupes devenaient injouables dans le money time. Solides défensivement, les Lionnes n'encaissaient plus aucun panier pendant près de 3 minutes et renversaient la vapeur au prix d'un 9-0 conclu par la MVP du match : Helena Ciak (22 points à 8/12 aux tirs, 8 rebonds, 1 contre, 1 passe décisive, 1 interception, 26 d'évaluation). L'intérieure de l'ASVEL aura été précieuse dans la raquette et a eu l'opportunité à 2 secondes de la fin du match, alors que Lattes-Montpellier était revenu à égalité grâce à Gabby Williams, de cruficier ses anciennes coéquipières sur la ligne des lancers francs (78-77, 40e).

Grâce à cette victoire, LDLC ASVEL Féminin rééquilibre son bilan sur la scène européenne (6 victoires et 6 défaites) et garde toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale d'EuroLeague. Pour le BLMA, cette défaite n'a pas une incidence dramatique puisque les coéquipières d'Alix Duchet pointent à la 3e place du groupe B avec le même bilan que Schio (7 victores et 5 défaites) qui a perdu contre le Fenerbahçe Istanbul. Aucune autre équipe française ne rejoint donc Bourges ce mardi soir, d'autant plus que Sopron (6 victoires et 6 défaites) a gagné à Gdynia. Sous pression, Lattes-Montpellier va tenter de créer l'exploit le mercredi 19 février sur le parquet du Fener. De son côté, Lyon n'aura pas le droit à Gdynia le jeudi 20 février. Si tout se passe bien, on pourrait assister à un moment historique avec trois équipes françaises en quart de finale de l'EuroLeague.