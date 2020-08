L'ASVEL dans le groupe A, Bourges et Basket Landes dans le B

EUROLEAGUE F

La FIBA Europe a procédé au tirage au sort de l'EuroLeague pour la saison 2020/21.

L'ASVEL se trouve dans le groupe A en compagnie d'Orenbourg (Russie), Prague (République tchèque), Salamanque (Espagne), Gdynia (Pologne), Koursk (Russie), du Fenerbahçe Istanbul (Turquie) ainsi que du vainqueur du tour préliminaire opposant Miskolc (Hongrie) à Izmit (Turquie).

De leur côté, Bourges et Basket Landes sont dans le groupe B avec l'ogre Ekaterinbourg (Russie), Sopron (Hongrie), Schio (Italie), Riga (Lettonie), Galatasaray (Turquie) et le vainqueur du tour préliminaire où s'affronteront Gérone (Espagne) et l'ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Roumanie). Un groupe B qui s'annonce très difficile !

La FIBA, qui doit statuer le 1er septembre sur la date officielle du début de la saison de l'EuroLeague féminine, a également révélé son nouveau logo.