L'ASVEL et Bourges battus lors du match aller du quart de finale

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

C'est mal parti en quart de finale de l'EuroLeague pour l'ASVEL Féminin et le Tango Bourges Basket. L'équipe de Valéry Demory a perdu l'avantage du terrain en s'inclinant sur son parquet 80 à 78 contre Orenbourg.

Les Lyonnaises ont fait la course derrière au score et sont approchées à une possession en toute fin de rencontre, en marquant 32 points lors de l'ultime quart-temps. Mais cela n'a pas suffit, Marine Johannès ayant raté sa dernière tentative à 3-points. Si les locales pouvaient être frustrées contre l'arbitrage, elles n'ont mené que 36 secondes dans la partie et l'équipe adverse a fini à +16 à l'évaluation collective (98 à 82).

De son côté, Bourges s'est incliné 84 à 75 sur le parquet du Fenerbahçe Istanbul. L'équipe d'Olivier Lafargue a rapidement compté 20 points de retard, la faute notamment à Elizabeth Williams (30 points à 14/16 aux tirs et 14 rebonds pour 38 d'évaluation en 35 minutes). Les Berruyères n'ont jamais lâché et sont revenues à -5 (80-75) à l'entame du money time. Mais cela n'a pas suffit. Elles devront donc remporter le match retour, dans un Prado à huis clos, avant d'éventuellement disputer une belle.