L'ASVEL Féminin confirme que Juste Jocyte complètera le groupe professionnel en 2020/21

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Arrivée en cours de saison 2019/20 à l'ASVEL Féminin, Juste Jocyte (1,84 m, 14 ans) sera bien toujours à l'ASVEL sur la saison 2020/21. L'internationale lituanienne, qui entre dans sa saison U16, va continuer à se développer au contact du groupe professionnel, en plus d'évoluer avec le centre de formation (NF2 et/ou U18). En 2019/20, elle est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire à entrer en jeu en LFB et en EuroLeague.

L'effectif prévisionnel de l'ASVEL Féminin pour la saison 2020/21 :

Postes 1 : Marine Fauthoux et Ingrid Tanqueray

2 : Marine Johannès et Monique Makani (espoir)

2/3 : Sara Chevaugeon et Juste Jocyte (espoir)

3 : Alysha Clark et Aleksandra Crvendakic

4/3 : Michelle Plouffe et Marième Badiane

5 : Héléna Ciak et Nayo Raincock-Ekunwe