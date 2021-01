L'ASVEL Féminin fait tomber Prague et se qualifie en quart de finale

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Défaites sur le fil (80-79) lors du match aller dans la bulle d'Istanbul, les Lyonnaises ont pris leur revanche ce jeudi soir dans la Kralovka Arena face à ces mêmes joueuses de Prague, assurant ainsi leur qualification pour les quarts de finale.

D'entrée de jeu, les Lionnes montraient les crocs en s'appuyant sur une Aleksandra Crvendakić en réussite (15 points à 6/11 aux tirs et 3 passes décisives pour 10 d'évaluation en 22 minutes). Les filles de Natália Hejková répondaient cependant dans le combat et restaient au contact à la fin du premier quart-temps (24-16, 10e). Mortes de faim, les coéquipières d'Ingrid Tanqueray mettaient les barbelés en défense et trouvaient les solutions à l'intérieur avec Helena Ciak (15 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds, 3 interceptions, 20 d'évaluation en 21 minutes) pour faire plier les tchèques (34-20, 15e). Ces dernières allaient pourtant réussir enrayer la machine lyonnaise grâce notamment à Maria Condé (18 points à 7/17 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives, 16 d'évaluation en 33 minutes). Grâce à son shoot au buzzer, les locales rentraient aux vestiaires toutes proches de l'ASVEL (43-37, 20e).

Bousculé mais jamais inquiété, l'ASVEL maîtrise le money time

Dès le début du troisième quart-temps, les Pragoises maintenaient l'intensité observée en fin de première période et recollaient à une possession (43-40, 22e). Les filles de Valéry Demory allaient se ressaisir au bon moment pour remettre Prague à distance par l'intermédiaire de l'incontrôlable Helena Ciak (51-42, 25e). Un peu moins en réussite aux tirs, les Rhodaniennes se faisaient une nouvelle fois une frayeur sur la fin du troisième quart-temps en laissant Marija Rezan (16 points à 6/12 aux tirs, 7 rebonds, 14 d'évaluation en 23 minutes) et ses partenaires revenir une nouvelle fois dans leurs talons (55-52, 28e). C'est alors le moment choisi par Sara Chevaugeon (13 points à 4/7 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive, 13 d'évaluation en 11 minutes) pour prendre ses responsabilités et remettre son équipe dans le sens de la marche avant un dernier acte décisif (59-52, 30e).

Défensivement appliquées, les Lyonnaises s'envolaient de nouveau dès l'entame du quatrième quart-temps, prenant jusqu'à 12 points d'avance sur une contre-attaque conclue par la surprenante et non moins efficace Sara Chevaugeon (68-56, 33e). Le trio Maria Condé - Marija Rezan - Brionna Jones tentaient le tout pour le tout pour maintenir les espoirs tchèque. Des espoirs réduits à néant quelques actions plus tard par la talenteuse Alysha Clark. La championne WNBA mettait les paniers importants en attaque et repoussait avec autorité les assauts adverses. A l'envie, les Lyonnaises faisaient la différence dans le money time dans le sillage de Marine Johannès qui inscrivait 4 de ses 9 points dans la dernière minute pour valider une 4e victoire (83-74, 40e).

Avec ce quatrième succès en cinq matches, l'ASVEL Féminin composte son billet pour les quarts de finale de la compétition et jouera le match pour la première place ce vendredi après-midi face au Fenerbahçe.