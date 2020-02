L'ASVEL Féminin rejoint Bourges en quart, en attendant le BLMA

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

C'est une drôle de 14e et dernière journée de phase de poule d'EuroLeague qui s'est déroulée ce mercredi. Alors que l'on s'attendait à connaître les affiches des quarts de finale après un premier tour très disputé, particulièrement dans le groupe B, on reste dans le flou. En effet, les risques d'épidémie de coronavirus ont contraint l'EuroLeague à délocaliser les deux matchs en Italie - Schio contre Sopron et Venise face à Riga - en Slovénie. Mais Sopron et Riga refusent pour l'heure de se rendre sur place et devraient ainsi laisser la victoire sur tapis vert à Schio et Venise. Ainsi, il y aurait pour la première fois de l'histoire trois équipes françaises en quart de finale de l'EuroLeague la même année !

L'ASVEL récupère l'avantage du terrain

Pourtant, la soirée n'a pas été faste sur les parquets, cette fois, pour les trois clubs français engagés dans la compétition. Bourges s'est incliné à Orenbourg 74 à 65 et leur cède leur troisième place. Les Tangos vont donc affronter le Fenerbahçe Istanbul en quart de finale. Une équipe du Fenerbahçe qui s'est inclinée 75-68 à Villeurbanne ce mercredi soir. Les joueuses de Valéry Demory se sont détachées petit à petit en deuxième mi-temps et ont encore fait parler leur collectif (24 passes décisives pour 32 paniers et 6 lancers francs marqués) face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer mais a quand même responsabilisé ses cadres. Avec ce succès, Lyon s'assure de la deuxième place et ainsi de l'avantage du terrain contre Orenbourg.

0/22 à 3-points pour le BLMA... et une nouvelle blessure pour Tchatchouang

Enfin, avec la défaite par forfait potentielle de Sopron, Lattes-Montpellier est censé passer également. Les Gazelles sont en effet à égalité (7 victoires et 7 défaites) avec Koursk, qu'elles ont battu deux fois. Privées de Stephanie Mavunga et Alix Duchet, elles ont rapidement perdu Marie-Michelle Milapie (3 fautes avant d'avoir passé les 5 minutes de jeu). Sans secteur intérieur, elles ont tenté de prendre tous les tirs possibles ouverts (ou semi-ouverts) en première intention. Sans succès. En deuxième mi-temps, elles ont sorti la hâche de guerre pour revenir à -4 à coup de stops. Mais toujours aussi en difficulté à 3-points (0/22 au final !!!), elles ont fini avec 45 points marqués contre 57 encaissés. Une nouvelle défaite pour un groupe actuellement en grosse difficulté qui a peut-être perdu Diandra Tchatchouang pour un long moment. Forfait dimanche à Lyon à cause d'une blessure au genou gauche, la capitaine a tenté d'aider son équipe mais s'est montrée très limitée/empruntée dans tous ses déplacements. Elle a finalement du rejoindre définitivement le banc après s'être retrouvée au sol. Héroïque dans l'engagement, Gabby Williams a elle a aussi été touchée à la cheville gauche en fin de rencontre. Bref, la qualification (à confirmer) est amère pour les Gazelles qui vont faire face à l'ogre Ekaterinbourg en quart de finale. Les championnes d'Europe en titre l'ont emporté 112 à 37 contre la faible équipe de Cukurova ce mercredi soir. D'ici là, le BLMA va tâcher de faire venir une nouvelle intérieure pour remplacer Stephanie Mavunga, à l'arrêt jusqu'à fin mars.