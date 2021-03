L'ASVEL Féminin relégué à 28 points de Sopron après le quart de finale aller

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Il n'y a pas eu photo ce mercredi entre Sopron et l'ASVEL Féminin dans le match aller du quart de finale de l'EuroLeague. Les locales ont largement pris le dessus sur la formation rhodanienne, s'imposant au final 94 à 66. Les Hongroises ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps, regagnant le vestiaire avec 13 points d'avance (45-32). Il faut dire que, privées d'Alysha Clark, les joueuses de Valéry Demory n'ont pas pu arrêter Gabby Williams, déjà auteur de 14 points à 5/8 aux à la pause.

En deuxième mi-temps, Sopron a enfoncé le clou en faisant grimper leur avance jusqu'à +32. C'est finalement 28 points que l'ASVEL devra remonter vendredi pour atteindre le Final Four, après le panier sur le buzzer de Gabby Williams, MVP de la rencontre (24 points à 10/16 et 5 rebonds pour 25 d'évaluation en 26 minutes). Outre ses réussites offensives, l'ancienne joueuse de Lattes-Montpellier a fait partie de celle qui ont fait vivre une mauvaise soirée à Marine Johannès (3 points à 0/2, 3 rebonds, 2 passes décisives et 5 balles perdues pour 0 d'évaluation en 30 minutes).



Gabby Williams a encore crevé l'écran ce mercredi (photo : FIBA)

Dans une passe difficile (éliminée en quart de finale de la Coupe de France, distancée par Bourges et Basket Landes en LFB), l'ASVEL devra sauver l'honneur vendredi dans le match retour du quart de finale.