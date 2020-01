L'ASVEL Féminin réussit une belle performance en s'imposant à Gérone

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

L'ASVEL Féminin va bien mieux depuis début décembre. Ce jeudi soir, l'équipe de Valéry Demory a signé sa deuxième victoire de suite en EuroLeague, en s'imposant 65-63 chez une équipe de Gérone qui n'avait pas perdu jusqu'ici chez elle en Coupe d'Europe cette saison et qui venait d'être renforcée par la signature de la locale Marta Xargay. Mais cela n'a pas été facile...

Mené 29-25 à la pause, les Rhodaniennes ont accéléré après la pause, en marquant pas moins de 32 points lors du seul troisième quart-temps, dans un match nettement plus ouvert où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Mais après avoir pris les devants à 3 minutes et 28 secondes de la fin (49-50), les joueuses de Valéry Demory ont fait l'écart (52-61 à 8 minutes de la fin) avant de résister au retour des locales grâce à une série de stops.

Sur ce match, le duel s'est tenu au poste 3 entre l'internationale française Magali Mendy (25 points à 9/15 aux tirs, 4 rebonds, 6 balles perdues et 8 interceptions pour 25 d'évaluation en 34 minutes) et la revenante Alysha Clark (18 points à 6/11 et 4 rebonds pour 18 d'évaluation en 32 minutes).

Avec ce 4e succès en 9 matchs, l'ASVEL est de retour dans le Top 4 du groupe B, avec en plus son destin en main (3 réceptions sur les 5 derniers matchs de poule).