L'ASVEL Féminin s'impose à Gdynia et se place pour la qualif' en quart

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

C'est la cinquième victoire sur les six derniers matchs pour l'ASVEL Féminin en EuroLeague. Jeudi soir, l'équipe de Valéry Demory s'est imposée 92 à 82 à Gdynia pour la 13e journée, soit l'avant-dernière journée de la phase de poule.

Les championnes de France ont mené toute la rencontre, compté jusqu'à 24 points d'avance et fini à 122 d'évaluation collective, grâce notamment à 30 passes décisives et un très joli 11/20 à 3-points. La "faible" avance finale (+10) n'est due qu'à un 10-0 en faveur des locales, alors que le staff des Lionnes avaient ouvert le banc aux jeunes du centre de formation. Car l'ASVEL n'a fait qu'avec six professionnelles puisque Dos Santos et Badiane n'ont pas pu jouer. Mais les six en question ont répondu présent, comme Michelle Plouffe (25 points, 5 rebonds et 4 passes décisives).

Avec ce septième succès, l'ASVEL se replace à la troisième place du groupe B de l'EuroLeague. Une victoire la semaine prochaine contre le Fenerbahçe pourrait leur permettre d'accrocher une deuxième place inespérée et très importante (avantage du parquet en quart de finale).