L'ASVEL veut confirmer, Bourges doit assurer la victoire malgré les blessées

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

La 10e journée de l'EuroLeague se déroule ce mercredi 15 et jeudi 16 janvier. L'ASVEL Féminin aura encore une belle carte à jouer en recevant Schio, Bourges dont l’infirmerie affiche complet devra serrer les dents pour ne pas commettre d’impair face à Riga et Lattes-Montpellier tentera de se remobiliser à Koursk après la défaite subie sur le parquet de Landernau.

Groupe A :

Ekaterinbourg (1er, 8v-1d) - Venise (6e, 3v-6d) (aller Venise 61-86 Ekaterinbourg)

Çukurova (7e, 2v-7d) - Prague (2e, 7v-1d) (aller Prague 82-28 Çukurova)

Bourges (3e, 5v-4d) - Riga (8e, 2v-7d) à 20h (aller Riga 55-70 Bourges)

Alors que le groupe d’Olivier Larfargue avait terminé l’année en trombe avec quatre victoires (deux en LFB face à Landerneau et à Saint-Amand Hainaut Basket, deux en EuroLeague face à Orenbourg et Venise) en quatre rencontres, les blessures viennent plomber ce début d’année avec un bilan d’une seule victoire en trois rencontre (dont deux en LFB). Le club a d’ailleurs publié un bilan concernant les joueuses blessées dont la dernière en date, Elin Eldebrink qui pourrait être indisponible ce mercredi soir et dimanche dans le choc face à l'ASVEL. Une situation délicate puisque la deuxième meneuse Alexia Dubié est elle aussi inapte suite à une déchirure au mollet. Sarah Michel devrait se voir confier la mène avec la jeune Pauline Astier. Le retour probable d’Ana Dabović devrait néanmoins permettre aux Berruyères de l’emporter face à la lanterne rouge de ce groupe A.

Braine-l'Alleud (5e, 3v-6d) - Orenbourg (4e, 5v-4d) (aller Orenbourg 62-55 Braine-l'Alleud)





Groupe B :

Koursk (5e, 4v-5d) - Lattes-Montpellier (3e, 6v-3d) à 19h (aller Lattes-Montpellier 76-64 Koursk)

Battues sur le parquet de Landerneau 77 à 72, les Gazelles devront se remobiliser à Koursk même si la pression sera du côté russe où le champion d’Europe 2017 affiche un bilan négatif après neuf journées. L’info principale étant que le BLMA restera 3e au classement de ce groupe B même en cas de défaite puisque le 4e Lyon-Villeurbanne est à 2 points. Les joueuses du Belge Thibaut Petit n’auront donc aucune pression et pourront jouer sereinement contre une équipe actuellement en plein doute. Une victoire ne serait que du bonus en leur permettant de faire un grand pas vers les quarts de finale de la compétition, voire même d'envisager finir bien classé dans le groupe B pour avoir un meilleur tirage en cas de qualification. Mais il ne faut pas s'enflammer : le long déplacement plus la fatigue accumulée (quatrième match en 10 jours) pèsent dans les jambes des Héraultaises.

Gdynia (6e, 3v-6d) - Fenerbahçe (1er, 7v-2d) (aller Fenerbahçe 68-48 Gdynia)

Le 16/01 Sopron (8e, 3v-6d) - Gérone (7e, 3v-6d) (aller Gérone 64-58 Sopron)

Le 16/01 ASVEL Féminin (4e, 4v-5d) - Schio (2e, 6v-3d) (aller Schio 69-59 ASVEL Féminin)



Vainqueures sur le parquet de Gérone, les Lyonnaises ont réalisé une belle opération puisqu’elles intègrent le Top 4 devant Koursk qui reçoit Lattes-Montpellier ce mercredi. Battues lors du match aller en Italie, les joueuses de Valéry Demory comptent l’emporter et ainsi maximiser leurs chances d’accéder aux quarts de finale de la compétition. Avec seulement un point d’avance sur Sopron, actuellement dernier du groupe, l'ASVEL n’a pas énormément de marge de manœuvre et toute défaite pourrait remettre en cause sa participation aux quarts. Handicapé par l’absence d’Alysha Clark depuis le début de la saison européenne, Valéry Demory peut de nouveau compter sur sa scoreuse depuis le début d’année. Non présente lors du match aller, l’Américaine pourrait faire pencher la balance en faveur des Françaises. En revanche, la poste 5 Clarissa Dos Santos est toujours forfait en raison de douleurs aux tendons d'Achille.