L'attribution des places en EuroLeague en fonction du nombre d'internationales ?

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Alors que les places directes en EuroLeague féminines reviennent d'ordinaire au champion de France et au vainqueur de la Coupe de France féminine, la Fédération française de basketball (FFBB) envisage de modifier l'attribution des tickets pour la saison 2023-2024, uniquement, en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plutôt que de le donner au club champion de France, le premier ticket de qualification en EuroLeague serait ainsi donné au club alignant dans son effectif le plus d'internationales françaises séniors de 5x5 et 3x3 figurant sur une liste établie par la Direction technique nationale (DTN).

Si d'aventure deux clubs venaient à avoir sous contrat le même nombre d'internationales, le club comptant le plus grand nombre cumulé de sélections en équipe de France sénior serait choisi. Le deuxième ticket reviendrait au champion de France 2023.

Cette potentielle nouvelle règle, qui fait beaucoup parler en Ligue Féminine de Basket (LFB), n'est pas encore actée. Si elle venait à l'être, la course au recrutement des internationales françaises ne ferait que s'amplifier, alors que le jeu des chaises musicales a déjà commencé pour cette intersaison 2022.