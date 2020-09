L'EuroLeague Féminine adopte un nouveau format de compétition

EUROLEAGUE F

En réaction à la situation sanitaire actuelle qui ne semble pas aller en s'améliorant, le Conseil d'administration de la FIBA Europe a pris la décision de modifier le format de l'EuroLeague Féminine, en accord avec les principaux intéressés que sont les clubs et les fédérations.

Dans le but de protéger la santé et de garantir la sécurité des joueuses, des entraîneurs et des officiels, mais aussi de garantir une compétition loyale et d'organiser correctement les rencontres, la saison 2020/21 s'organisera donc autour d'un format plus court et concentré dans des "hubs" - comprenez sites uniques - qui est le suivant :

Les qualifications seront disputées dans un seul lieu lors des matchs à élimination directe le 28 ou 29 octobre 2020

La saison régulière sera jouée avec un nouveau système de compétition plus court comprenant quatre groupes de quatre clubs

Chacun des groupes de saison régulière va jouer dans deux "hubs" séparés dans des sites uniques, chaque club jouant trois matchs par "hub", soit six matchs de saison régulière

Le premier "hub" de saison régulière aura lieu du 29 novembre au 5 décembre 2020, le second du 17 au 23 janvier 2021

Les deux meilleurs clubs de chaque groupe de saison régulière accèderont aux quarts de finale, les équipes classées troisième ne seront quant à elles pas reversées en EuroCup Women en raison de contraintes au niveau des calendriers

Les quarts de finale, qui auront lieu du 14 au 20 mars 2021, se joueront en deux manches dans un seul lieu unique, les vainqueurs se qualifiant pour le Final Four

Rappelons tout de même que le format initial répartissait les seize équipes en deux groupes de huit. Afin d'effectuer les modifications énumérées ci-dessus et de créer quatre groupes de quatre équipes, le classement de l'EuroLeague Féminine a été pris en compte : les clubs classés 1, 4, 5 et 8 ont été placés ensemble, de même pour les clubs classés 2, 3, 6 et 7. À noter également que les lieux des "hubs" n'ont pas été communiqués pour le moment.

L'ASVEL Féminin dans le groupe de la mort, Bourges et Basket Landes réunis

À première vue, ces modifications peuvent paraître complexes et tardives et pourtant, elles sont des plus nécessaires et compréhensibles, tant l'aspect sanitaire est important par les temps qui courent. À la suite de ces annonces, les trois clubs de LFB engagés dans la plus prestigieuse des compétitions européennes du basket féminin ont donc été répartis dans des groupes en partie différents. En partie seulement car Bourges et Basket Landes se retrouvent dans le même groupe D, en compagnie des Hongroises de Sopron et des Turques de Galatasaray. L'espoir est donc permis de terminer dans les deux meilleures équipes au terme de la saison régulière. Du côté de LDLC ASVEL Féminin, la tâche s'annonce tout de même plus compliquée. Reversées dans le groupe B, les joueuses de Valery Demory affronteront Prague, Fenerbahçe et l'Arka Gdynia et auront fort à faire pour se dépétrer de ce groupe.

Le détails des groupes de l'EuroLeague Féminine 2020/21 :