L'inépuisable Laia Palau disputera sa 23e saison professionnelle en 2020/21

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

22 saisons professionnelles. 14 titres nationaux à travers l'Europe (Espagne, France, Pologne et République tchèque), 2 EuroLeague et 12 médailles dont 3 en or avec la sélection espagnole. Mais Laia Palau (1,78 m, 40 ans) semble avoir encore faim de jeu et sans aucun doute d'ultimes titres. La meneuse catalane va en effet repartir pour une année supplémentaire avec Gérone, équipe avec laquelle elle joue depuis la saison 2018/19.

OFICIAL | Laia Palau jugarà una temporada més amb l’Spar Citylift Girona.



La base barcelonina renova el seu compromís amb el club per a la temporada 2020-2021.



Tota la info https://t.co/bD81KzHXZi



@MrSubi95 pic.twitter.com/rwlgFiutZt — Spar Citylift Girona (@unigirona) May 17, 2020

Récemment proclamée championne d'Espagne pour la septième fois de sa riche carrière, Laia Palau apporte son expérience, sa maturité et son QI basket à l'équipe de Gérone, plus que des statistiques. Car malgré un temps de jeu suffisamment conséquent, les chiffres ne soulignent pas son apport. En 14 rencontres d'EuroLeague féminine la saison dernière, elle tournait à 4,4 points, 4,5 passes décisives et 2,9 rebonds pour 7,3 d'évaluation en 28 minutes. Pour sa 15e saison à jouer au plus haut niveau européen, elle figurait à la dixième place des meilleures passeuses de la compétition.

Avec la prolongation de leur capitaine Laia Palau, Gérone compte un cinquième nom au sein de son équipe pour l'exercice 2020/21 après Helena Oma, María Araújo, Marta Xargay et Julia Reisingerová.

Des passages aussi fructueux en France

Pour rappel, Laia Palau est déjà passée par le championnat de France. L'ex-internationale espagnole a porté le maillot de Bourges entre 2004 à 2006 puis lors de la seconde partie de saison 2017/18. Elle y a glané pas moins de 2 championnats de France (2006 et 2018), 3 coupes de France (2005, 2006 et 2018) un tournoi de la Fédération.

La saison 2020/21 offrira donc la possibilité de voir à l'oeuvre l'expérimentée et référencée joueuse espagnole pour une 23e saison en tant que joueuse professionnelle depuis ses débuts en 1997.