La bonne opération de Lattes-Montpellier à Sopron

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Lattes-Montpellier avait battu tous ses adversaires à domicile en EuroLeague... sauf Sopron. Mais les Gazelles ont réussi une belle performance en s'imposant 77-70 en terres hongroises ce mercredi, malgré le forfait de la shooteuse Sami Whitcomb.

Dans un match marqué par 20 changements de leader, les Gazelles se sont appuyées sur leur défense (10 interceptions, 19 points consécutifs à des balles perdues par l'adversaire) et encore une fois Stephanie Mavunga (18 points à 6/12 aux tirs, 11 rebonds et 2 passes décisives pour 28 d'évaluation en 36 minutes). Cette dernière a marqué le 3-points décisif (70-74) à 52 secondes de la fin et plusieurs stops finaux ont fait la différence.

Lattes-Montpellier, après sa défaite d'un petit point à Gérone jeudi dernier, s'est bien rattrapé avec ce deuxième succès à l'extérieur cette saison en EuroLeague. Avec 5 victoires en 8 matchs et encore 3 matchs à domicile à jouer sur les 6 derniers matchs, les Héraultaises sont bien lancées pour se qualifier en quart de finale.