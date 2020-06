La FIBA acte la fin des coupes d'Europe féminines et dévoile son plan pour la prochaine saison

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

Réuni ce lundi lors d'une visioconférence, le bureau de la FIBA Europe, organisatrice des coupes d'Europe féminines, a acté la fin de l'Euroleague et de l'Eurocup, suspendues depuis début mars en raison de l'épidémie de Covid-19. Interromtue au moment des quarts de finale, avec trois équipes françaises encore en course (Bourges, ASVEL et Lattes), l'Euroleague n'aura donc pas de champion 2020. Idem pour sa petite soeur l'Eurocup.

La FIBA Europe est désormais tournée vers la saison européene 2020-2021 et en a dessiné les différents contours dans un communiqué publié ce mardi :