La FIBA Europe envisage de finir l'EuroLeague et l'EuroCup 2019/20 par un Final 8 en septembre

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Le Bureau de la FIBA Europe s'est réuni ce mardi en visioconférence et a notamment réfléchi sur la suite à donner aux compétitions qu'elle organise (l'EuroLeague féminine, l'EuroCup féminine et la FIBA Europe Cup). Elles ont toutes été suspendues en raison du coronavirus. Le Bureau songe désormais à les clôturer en septembre et/ou octobre prochain. Comme l'a déjà prévu la Ligue des Champions (BCL), l'EuroLeague et l'EuroCup devraient se terminer par un Final 8. Trois équipes françaises sont engagées en EuroLeague, deux en EuroCup. Concernant la FIBA Europe Cup, il s'agirait d'un simple Final Four.