Lattes-Montpellier : Epoupa et Bernies blessées durant la trêve internationale

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

La saison galère de Lattes-Montpellier (4 victoires et 8 défaites en LFB, de multiples problèmes internes et un déficit financier difficile à résorber) est marquée par une belle campagne en EuroLeague. Le BLMA est quasiment qualifié. Cela serait acté en cas de victoire à Moscou ce jeudi en match reporté pour des raisons de COVID-19. Seulement, Olivia Epoupa (soucis aux ischios) et Romane Berniès (grosse entorse à la cheville) sont rentrées blessées de leur campagne en équipe de France 5x5 et 3x3, et Ana Dabovic est touché au quadriceps. Avec en plus un manque de rythme de compétition et des entraînements à cinq pros depuis moins d'une semaine, les Gazelles ne se présentent pas dans les meilleures conditions pour ce match.

La qualification n'est pas en jeu ce jeudi

"On part là-bas pour avant tout éviter qu'il y ait de la casse supplémentaire, admet le coach, Valéry Demory, lui même de retour d'un long périple en Amérique du Nord avec la Belgique, dans le Midi-Libre. Mais on n'a pas joué depuis le 23 janvier à Bourges, il ne faut donc rien demander en matière de résultats sachant que les quarts de l'EuroLeague, c'est quasiment fait, il faut être lucide."

Car le BLMA (6 victoires, 5 défaites) dispose d'une vraie avance au classement du groupe A, sur son poursuivant Riga (5 victoires, 7 défaites), avec le point-average particulier en plus. Une victoire ce jeudi permettrait cependant d'entériner la qualification et de pouvoir ne pas se mettre de pression inutile sur les prochains matches européens.