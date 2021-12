Lattes-Montpellier bascule dans le positif en battant Moscou

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Lattes-Montpellier a du mal en LFB (3 victoires, 5 défaites) mais réussit bien sa saison pour le moment en EuroLeague (4 victoires, 3 défaites). Après sa lourde défaite à Venise la semaine dernière, le BLMA a fait la course en tête mercredi soir contre le MBA Moscou pour s'imposer 86-77. Les Gazelles ont provoqué 21 balles perdues de la part des Russes pour marquer 29 points dans la foulée.

Une nouvelle fois, Olivia Epoupa a été au four et au moulin (12 points à 3/8 aux tirs, 7 rebonds, 8 passes décisives et 6 interceptions pour 23 d'évaluation en 27 minutes). Haley Peters et Sydney Wallace ont marqué 18 points chacune.

Une semaine de préparation avant Prague - BLMA

Au classement, le BLMA est quatrième du groupe A derrière Ekaterinbourg, Prague et Salamanque. Mercredi prochain, les joueuses de Valéry Demory se rendront à Prague. Les Tchèques voudront prendre leur revanche après leur défaite à l'aller. Mais les Héraultaises auront une semaine pour préparer leur rencontre puisque le week-end est réservé à la Coupe de France féminine mais, en tant que pensionnaires de l'EuroLeague, elles sont exemptes pour les 1/8e de finale.

