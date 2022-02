Lattes-Montpellier battu de 20 points chez le MBA Moscou

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Très limité avec les absences d'Olivia Epoupa, Romane Berniès et Ana Dabovic, Lattes-Montpellier n'a pas pu tenir dans la durée à Moscou ce jeudi en EuroLeague. Bien parti (23-27 après un quart-temps), le BLMA a ensuite été distancé pour s'incliner de 20 points (98-78). Avec quatre joueuses professionnelles très responsabilisées (entre 33 et 36 minutes) et trois espoirs, gagner à l'extérieur en EuroLeague aurait été un exploit. Sydney Wallance en a profité pour se mettre en valeur (30 points à 11/18 aux tirs).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Lattes-Montpellier reste bien parti pour se qualifier en quarts de finale avec une large avance sur ses poursuivants au classement. Les Gazelles recevront Venise le 22 février pour un match qui pourrait valider leur place en playoffs.