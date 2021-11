Lattes-Montpellier et Basket Landes battus par Venise et Gérone

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Il n'y a pas eu de victoire pour les clubs français en EuroLeague féminine lors de cette sixième journée.

Lattes-Montpellier s'est incliné à Venise de 20 points (79-59) lors d'un match de séries. Mais la dernière série était en faveur des Italiennes qui ont remporté le dernier quart-temps 23 à 9. Le duo Yvonne Anderson (24 points à 8/14 aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 29 d'évaluation en 33 minutes) - Gintare Petronyte (16 points à 6/9, 11 rebonds et 7 passes décisives pour 31 d'évaluation en 31 minutes) a dominé le débats, alors que les Gazelles ont connu une soirée difficile dans la gestion de la balle (13 passes décisives pour 20 balles perdues) à l'image de l'arrière Sydney Wallace (12 points à 5/12, 0 passe décisive et 4 balles perdues pour 3 d'évaluation en 29 minutes).

A Mont-de-Marsan, Basket Landes a fait la course derrière face à Gérone pour s'incliner 80-71. Les championnes de France ont perdu 21 ballons ce qui a donné 29 points pour les Catalanes. L'arrière Kennedy Burke (28 points à 11/16 aux tirs et 5 rebonds pour 27 d'évaluation en 34 minutes) s'est baladée.

Au classement, Lattes-Montpellier et Basket Landes, avec un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites), sont respectivement quatrièmes et cinquièmes du groupe A et du groupe B.