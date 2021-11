Lattes-Montpellier et Basket Landes retrouvent la victoire en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Après avoir été battus dans les grandes largeurs à l'extérieur la semaine dernière, Lattes-Montpellier et Basket Landes ont retrouvé la victoire en revenant à la maison ce mardi soir pour la cinquième journée de l'EuroLeague. Le BLMA a rapidement pris les devants contre le TTT Riga pour rester devant et l'emporter 79 à 70 (statistiques). Outre les 15 points et 11 rebonds d'Haley Peters, la défense des Gazelles a fait la différence en limitant les Lettones à moins de 30% de réussite aux tirs. Gunta Basko pour son retour à Lattes a été limitée à 0 point à 0/4 en plus de 28 minutes.

De son côté, Basket Landes a fait l'écart dans le troisième quart-temps contre Gdynia (27-11) malgré les absences de Marine Fauthoux et Lidjia Turcinovic ainsi qu'une Céline Dumerc malade (2 minutes de jeu). L'équipe de Julie Barennes s'est imposée 79-70 (statistiques). Elle doit beaucoup à Sophie Cunningham (23 points à 5/13 aux tirs et 11/11 aux lancers francs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation en 33 minutes), récemment arrivée après les playoffs WNBA. Face à l'équipe de Romane Bernies (6 points à 3/9, 3 rebonds et 5 passes décisives pour 7 d'évaluation en 31 minutes), les Landaises ont également dominé le rebond.

Lattes-Montpellier et Basket Landes sont plutôt idéalement placés avec 3 victoires et 2 défaites après 5 journées d'EuroLeague.