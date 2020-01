Lattes-Montpellier et l'ASVEL doivent saisir une belle opportunité

EUROLEAGUE F

L'EuroLeague reprend ses droits après trois semaines de pause. C'est déjà le deuxième match de la phase retour pour les trois représentants français qui tenteront de reprendre leur bonne dynamique de la fin d'année 2019. Dans ce contexte de reprise, Bourges devra s’attendre à une partie difficile à Prague, l'ASVEL Féminin aura une belle carte à jouer à Gérone avec le retour d’Alysha Clark Pour finir, Lattes-Montpellier devrait pouvoir à domicile prendre le dessus sur les polonaises de Gdynia.

Groupe A :

Orenbourg (4e, 5v-3d) - Ekaterinbourg (1er, 7v-1d)

Riga (8e, 1v-7d) - Braine-l'Alleud (5e, 3v-5d)

Prague (2e, 7v-1d) - Bourges (3e, 5v-3d) à 18h

Privées d’Ana Dabović, d’Isabelle Yacoubou et d’Alexia Dubié face à Nantes dimanche dernier, les Berruyères auront encore un groupe amoindri dans la capitale tchèque. Largement battues lors du match aller au Prado (64-93), les joueuses d’Olivier Larfargue n’auront pas la partie facile contre l’un des plus beaux collectifs - si ce n’est le plus beau - de la compétition. Une victoire ne serait que du bonus face à cette équipe destinée à finir première ou deuxième du groupe A.



Venise (7e, 2v-6d) - Çukurova (6e, 2v-6d)

Groupe B :

Fenerbahçe (1er, 6v-2d) - Sopron (8e, 3v-5d)

Lattes-Montpellier (3e, 5v-3d) - Gdynia (5e, 3v-5d) à 20h

Actuel 3e de la LFB et 3e dans son groupe B en EuroLeague, le BLMA emmené par le duo Stephanie Mavunga - Gabrielle Williams (34 points et 25 rebonds face à Basket Landes dimanche) et déjà vainqueur à l’aller (73-77) devrait pouvoir passer l’obstacle Gdynia sans heurt. Avant plusieurs déplacements difficiles (à Koursk, à Lyon et chez le Fenerbahçe), il faudra en tout cas engranger des points à domicile.



Schio (2e, 5v-3d) - Koursk (4e, 4v-4d)

Le 09/01 Gérone (7e, 3v-5d) - ASVEL Féminin (6e, 3v-5d) à 19h15

Avec le retour d’Alysha Clark (13 points et 6 rebonds face à la Roche Vendée) mais toujours sans Clarissa Dos Santos, l'ASVEL Féminin peut réaliser une belle opération et remonter au classement en cas de défaite de Gdynia à Lattes. Facile vainqueur à Mado Bonnet (89 à 6), les joueuses d’Valéry Demory devront néanmoins se méfier de l’équipe espagnole qui a enregistrée l’arrivée de Sonja Vasić (ex Petrović). Et qui surtout reste maître à domicile. L'an passé, l'équipe catalane (où l'on trouve l'internationale française Magaly Mendy) avait éliminé l'ASVEL en quart de finale de l'EuroCup.