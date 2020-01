Lattes-Montpellier s'impose à Koursk et fait un grand pas vers les quarts de finale !

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Privé de sa poste 5 Stephanie Mavunga, Lattes-Montpellier a réalisé une belle performance en s'imposant 90-78 à Koursk, finaliste 2019 de l'EuroLeague, ce mercredi pour la 10e journée de la phase de poule de la compétition.

Dans un véritable mano a mano, avec 25 changements de leader, les Gazelles ont été les plus fortes lors du dernier quart-temps. Un 3-points de Romane Bernies (5 points à 2/3 aux tirs, et 7 passes décisives pour 11 d'évaluation en 22 minutes) a permis aux Héraultaises de prendre deux possessions d'avance (69-74) à 7 minutes et 34 secondes de la fin. 2 minutes plus tard, Sami Whitcomb (22 points à 8/15, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 27 d'évaluation en 27 minutes) a donné trois possessions d'avance (72-80). Finalement, la joueuse du match, Gabby Williams (25 points à 11/18, 6 rebonds, 2 passes décisives et 6 interceptions pour 32 d'évaluation en moins de 30 minutes), a mis fin aux hostilités à 1 minutes de la fin (78-88).

C'est déjà la 7e victoire en 10 matchs d'EuroLeague du BLMA, qui est très bien lancé dans la course à la qualification en quart de finale. Le prochain match à domicile contre Schio peut leur permettre de prendre la deuxième place du groupe B. Ce qui serait une très bonne nouvelle dans l'optique d'avoir l'avantage du terrain en cas de quart de finale.