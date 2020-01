Lattes-Montpellier sans solution face à Sandrine Gruda

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

A Lattes, Schio a subtilisé la place de deuxième du groupe B de l'EuroLeague au BLMA. Six jours après sa débâcle à Lyon, les joueuses de Pierre Vincent ont fait preuve de patience face à des Gazelles incapables de rivaliser à l'intérieur en l'absence de Stephanie Mavunga.

Derrière à l'issue du premier quart-temps (19-12), les Italiennes sont revenues à la fin du deuxième quart-temps (35-32 à la pause) en provoquant de nombreuses fautes, notamment de la part deux seules vraies intérieures Marie-Michelle Milapie et Laëtitia Kamba, toutes deux à 3 fautes à la mi-temps.

Injouable Sandrine Gruda

Grâce aux efforts de Gabby Williams (22 points à 5/17 aux tirs et 13 rebonds pour 24 d'évaluation en 30 minutes) et aux exploits individuels de Sami Whitcomb (17 points à 6/11, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 14 d'évaluation en 33 minutes), les Héraultaises sont parvenues à reprendre 5 points d'avance (52-47) en cours de troisième quart-temps. Mais, sur-dominées à l'intérieur (35 points à 5 dans ce secteur), elles ont fini par lâcher. Sandrine Gruda (28 points à 12/17 aux tirs et 7 rebonds pour 32 d'évaluation en 37 minutes) était intouchable des deux côtés du terrain et la recrue espagnole Leonor Rodriguez (16 points à 3/7 à 3-points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d'évaluation en 37 minutes) s'est mise à planter à 3-points pour faire l'écart.

Car pendant plus de 7 minutes, les locales, incapables de mettre la balle à l'intérieur, n'ont pas marqué dans le dernier quart-temps et ont fini par s'incliner 73-60. Une défaite logique au regard de leur ratio passes décisives / balles perdues (9 pour 18). En l'absence de Stephanie Mavunga (arrêtée 6 à 8 semaines), elles vont devoir faire le dos rond. Mais s'il sera difficile de reprendre la deuxième place, il faut déjà assurer la qualification en quart de finale.