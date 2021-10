Le BLMA enchaîne à Szekszard en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Après sa victoire à l'arrachée contre Prague pour la première journée de la compétition, Lattes-Montpellier a enchaîné avec un nouveau succès en EuroLeague, à Szekszard (65-72).

Face à une équipe qualifiée via le tour préliminaire, la partie a été serrée tout le long. Mais guidées par Sydney Wallace (17 points à 7/15 aux tirs, 5 rebonds et 4 interceptions pour 16 d'évaluation en 27 minutes) et Haley Peters (18 points à 7/13 et 2 passes décisives en 27 minutes), les Gazelles ont fini devant et sont donc à deux sur deux dans la compétition.

Sans rien dénigrer de la formation hongroise, celle-ci était l'une des plus accessible de l'EuroLeague. La semaine prochaine, c'est un adversaire d'un tout autre niveau qui viendra à Lattes : Ekaterinbourg. Mais avant cela, le groupe de Valéry Demory voudra se reprendre en LFB après sa lourde défaite à Villeneuve d'Ascq. Il faudra battre Basket Landes, également vainqueur en EuroLeague (chez le Fenerbahçe Istanbul), samedi à domicile.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques