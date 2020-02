Le match Schio - Sopron va se jouer en Slovénie en raison du coronavirus

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

La bataille pour la qualification en quart de finale de l'EuroLeague fait rage dans le groupe B. A l'aube de la dernière journée de la phase de poule, cinq équipes peuvent encore se qualifier. Le match entre Schio (deuxième avec 7 victoires et 6 défaites) et Sopron (sixième avec 6 victoires et 7 défaites) est ainsi très important, notamment pour les clubs français, l'ASVEL (troisième avec 7 victoires et 6 défaites) et Lattes-Montpellier (quatrième avec 7 victoires et 6 défaites) ainsi que pour le finaliste 2019, Koursk (cinquième avec 6 victoires et 7 défaites).

Mais la partie initialement prévue mercredi soir à 20h à Schio ne se déroulera pas en Italie mais en Slovénie, dans sa capitale Ljubljana, jeudi à 20h. En effet, l'épidémie de coronavirus (covid-19) touche l'Italie et les risques de pandémie ont contraint les autorités à délocaliser ce match à 327 kilomètres (3h44) de route de la ville vénitienne. Une difficulté pour l'équipe de Pierre Vincent et Sandrine Gruda qui ne jouera pas dans sa salle habituelle.

L'autre rencontre d'EuroLeague programmée en Italie ce mercredi, entre Venise et Riga (les cinq et sixième du groupe A), se jouera en levée de rideau également dans la Stozice Arena (12 480 places), salle où l'équipe de France masculine a remporté l'EuroBasket en 2013.

E' ufficiale, il match tra Beretta Famila Schio e Sopron Basket si terrà in Slovenia, a Lubiana.



