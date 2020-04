Les personnalités influentes du basket français : n°28, Valériane Vukosavljevic

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Olivier Martin

Parmi les joueuses françaises expatriées, il y a plusieurs internationales françaises. Magali Mendy (Gérone, Espagne), Olivia Epoupa (Canberra, Australie), Bria Hartley (Galatasaray, Turquie), Sandrine Gruda (Schio, Italie) et Valériane Vukosavljevic (Prague, République tchèque).

100 sélections à 25 ans

Connue jusqu'à l'été dernier sous le nom de Valériane Ayayi, la grande soeur de Joël (Gonzaga, NCAA) et Gérald (Elan Béarnais, Espoirs) est déjà une vétérane. A 25 ans seulement, elle a passé la barre des 100 sélections en équipe de France A. Il faut dire qu'elle a commencé tôt, très tôt. A 19 ans seulement, elle a disputé l'EuroBasket féminin sénior en 2013 en France. Depuis, elle s'est imposée comme une cadre des Bleues.



Il faut dire que cette forte scoreuse (mais pas seulement !) a réussi en club. Championne de France 2016 avec Lattes-Montpellier, 2017 avec Villeneuve d'Ascq puis 2018 avec Bourges, elle s'est depuis expatriée à Prague, dans l'un des plus grands clubs européens. En 2019, elle a ainsi disputé le Final Four de l'EuroLeague et elle était partie pour en faire de même cette année. Par ailleurs, elle avait tenté l'aventure WNBA en 2015 avec San Antonio et était supposée faire de même cette année avec Connecticut.



Une voix qui porte

Mais si Valériane Vukosavljevic se retrouve dans ce classement, c'est qu'elle n'hésite pas à donner son avis. Et son avis compte. Très présente sur les réseaux sociaux - où elle n'hésite pas à jouer les influenceuses -, on l'a notamment vu réclamer un syndicat de joueuses au niveau européen le 12 mars, au moment de la suspension de tous les championnats en Europe.

girls, we need our players association ! https://t.co/a9zjNSbvIy — Valériane A. Vukosavljevic (@valeriane_ayayi) March 12, 2020

Bref Valériane Vukosavljevic est là depuis un moment et risque de rester au plus haut-niveau encore un bout. Au même titre qu'Olivier Epoupa, elle représente la fameuse génération 1994/95 qui sera sans doute le coeur du groupe France des Jeux olympiques 2021 mais surtout 2024 à Paris.

