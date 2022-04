Marina Maljkovic nommée coach du Fenerbahçe Istanbul

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Battu en finale de l'EuroLeague féminine, le Fenerbahçe Istanbul a décidé de changer d'entraîneur. Exit Victor Lapena, welcome Marina Maljkovic. La sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de Serbie a signé un contrat d'un an avec une autre saison optionnelle annonce le club turc. L'ancienne coach de Lyon, qui restait sur une expérience en club au Japon, va diriger pour la première fois une écurie d'EuroLeague, à l'âge de 40 ans. Ce sera un beau challenge pour elle, alors que la formation dispose de joueuses reconnues au plus haut-niveau, comme Alina Iagupova ou Bria Hartley.