Marine Fauthoux élue meilleure jeune joueuse de la saison d'EuroLeague 2021-2022

Marine Fauthoux (1,76 m, 21 ans) a été élue meilleure jeune joueuse d'EuroLeague de l'année par les votes des coaches, capitaines, médias et fans. D'ailleurs, chacune de ses catégories l'a placée en tête. Si Basket Landes ne s'est pas qualifiée pour les playoffs, sa jeune meneuse prêtée par l'ASVEL Féminin a réalisé de gros progrès, tournant à 12,9 points, 2,7 rebonds et 3,9 passes décisives par match. Elle succède à sa compatriote et grand amie de la génération 2001, Iliana Rupert. Une autre joueuse de Basket Landes membre de la génération 2001, Kendra Chery, a terminé quatrième du classement.

A star in the making



