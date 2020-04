Marine Johannès et Gabby Williams élues dans le deuxième 5 majeur de l’EuroLeague

Les distinctions personnelles continuent de tomber et c’est au tour du deuxième cinq majeur de la saison régulière 2019/20 de l’EuroLeague d'être révélé. Parmi les joueuses récompensées, deux évoluaient en LFB : Marine Johannès (1,77 m, 25 ans) et Gabby Williams (1,80 m, 23 ans).

L'arrière tricolore Marine Johannès, fer de lance de la campagne européenne de LDLC ASVEL Féminin, a confirmé son statut de favorite auprès des spectateurs, notamment grâce à son jeu créatif. Avant l’arrêt de la compétition, elle tournait cette saison à 13 points, 3,7 passes décisives et 2,6 rebonds pour 12,2 d’évaluation de moyenne en 15 rencontres. Une ligne de statistiques à la hauteur de la saison du club, arrivé en quarts de finale.

.@MarineJ5 is the most exciting baller to watch



Here is the proof #EuroLeagueWomen



https://t.co/5bQQyTeOQ0 pic.twitter.com/zhJgWYxzq4