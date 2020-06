Melain, Dumerc et Sauret dans les meilleures interceptrices de l'histoire de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Meilleures joueuses au niveau des points marqués, des rebonds, des passes décisives et maintenant des interceptions, l'EuroLeague féminine dévoile les top joueuses de son histoire moderne, soit depuis 1996/97. On retrouve cette fois Cathy Melain (1,83m, 46 ans) mais aussi Céline Dumerc (1,69 m, 37 ans) et Audrey Sauret (1,78m, 43 ans), qui figuraient déjà dans le classement des meilleures passeuses.

Déjà présente à la septième place des meilleures passeuses, Audrey Sauret figure à la dixième place au niveau des interceptions. La preuve, à nouveau, de son impact et de son apport au sein des différentes équipes avec qui elle a disputé la compétition : l'US Valenciennes (FRA), Bourges (FRA), Ekaterinburg (RUS) ou la Famila Schio (ITA). En 173 rencontres, l'arrière tricolore a compilé 336 interceptions soit une moyenne de 1,9 interceptions par match. À cela viennent s'ajouter 10,9 points, 2,9 rebonds et 3,9 passes décisives. Pour rappel, elle a pris sa retraite de joueuse en mai 2014.

À la cinquième place désormais se trouve Cathy Melain. Avec Bourges, elle a disputée l'EuroLeague féminine durant 11 saisons. Joueuse complète aux nombreuses qualités dans différents compartiments du jeu, elle possèdait également des qualités défensives remarquables. En 185 matchs disputés, elle a intercepté pas moins de 385 fois ses adversaires, compilant ainsi 2,1 interceptions par rencontres en plus des 10,4 points, 4,8 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne. Ancienne internationale tricolore, elle a remporté l'EuroBasket féminin de la FIBA en 2001 et 2009 et a également disputé quelques éditions des Jeux Olympiques et des Championnat du monde féminin de la FIBA. Elle a depuis mis un terme à sa carrière et s'est reconverti dans le coaching.

Enfin, à la troisième place, Céline Dumerc est encore présente dans les hauteurs des classements de la compétition. Déjà troisième au niveau des passes décisives distribuées, la meneuse tricolore est également sur le podium pour ses interceptions. En 210 matchs, elle a réalisé 413 interceptions. Elle tournait en moyenne à 8,9 points, 3,5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions de moyenne par rencontres. Considérée comme l'une des meilleures défenseuses de l'histoire de la compétition, elle a mené la vie dure à ses adversaires durant de nombreuses saisons, sous les maillots de Bourges Basket (FRA) et d'Ekaterinburg (RUS).

