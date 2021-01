Nouvelle défaite pour Basket Landes contre Galatasaray

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Olivier Martin

De nouveau opposé à Galatasaray, Basket Landes n'est parvenu à inquiéter la formation stambouliote (59-78) même si elles sont restées plus longtemps au contact.

Une entame plus sérieuse

Dès le début du match, les Landaises se sont montrées plus agressives mais la réussite sous le cercle n’était toujours pas au rendez-vous. Contrairement à la première manche lundi soir, les joueuses de Julie Barennes se sont montrées beaucoup plus concernées, notamment en défense. Sous l’impulsion du duo Ana Suarez (13 points et 5 rebonds pour 12 d’évaluation) – Aby Gaye (6 points, 4 d’évaluation), Basket Landes a pris les commandes à l’issue d’un premier quart temps maîtrisé (17-11).

Dès l’entame du deuxième quart-temps, Basket Landes est retombé dans ses travers, encaissant un 8-0 en deux minutes, série qui a permis à Galatasaray de repasser devant (17-19, 12e). Les Landaises ont grapillé des rebonds mais les Turques ont provoqué davantage de fautes dans cette première mi-temps. Le duo Mercedes Russell (11 points et 7 rebonds pour 14 d’évaluation) – Anete Steinberga (12 points et 7 rebonds pour 16 d’évaluation) a fait très mal à Basket Landes. Grâce à une grosse série, les Stambouliotes ont viré en tête à la pause (27-34).

McCoughtry prend feu

En difficulté en première période, les joueuses de Julie Barennes ont trouvé des solutions derrière l’arc pour combler leur retard. Dans le sillage de Valeriane Vukosavljevic (14 points et 2 rebonds pour 10 d’évaluation), Basket Landes est resté dans le match. Hélas, pour un temps seulement. Les Turques n'ont pas tardé à réagir et ont de nouveau creusé l’écart. Portées par une Angel McCoughtry insolente d’adresse (26 points et 3 rebonds pour 21 d’évaluation), les Turques ont repris 13 longueurs d’avance à dix minutes du terme (44-57, 30e). Galatarasay a géré la fin de match et s’est logiquement imposé pour la deuxième fois en deux jours. L’apprentissage en EuroLeague est compliqué pour Basket Landes qui devra réagir dès vendredi contre Sopron.