Officiel : Héléna Ciak rejoint le Fenerbahçe Istanbul

EUROLEAGUE F

Crédit photo : Lilian Bordron

C'est désormais officiel : Héléna Ciak (1,97 m, 31 ans) s'est engagée pour deux saisons au Fenerbahçe Istanbul. La poste 5 de l'équipe de France, après deux saisons passées à l'ASVEL, repart à l'étranger. L'ancienne joueuse du CFJ Les Aubrais et de Saran avait passé deux saisons à Koursk, en Russie, entre 2016 et 2018. Là-bas, elle avait même remporté l'EuroLeague 2018.

Performante à ce niveau avec l'ASVEL sur la saison écoulée (10,5 points à 58,3% de réussite aux tirs et 6,6 rebonds pour 15 d'évaluation en 23 minutes), et notamment contre le Fenerbahçe (8 points et 5 rebonds à l'aller, 14 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation au retour), elle voudra s'imposer cette fois avec un statut d'étrangère. Et peut-être de médaillée olympique, si les Bleues montent sur le podium à Tokyo...