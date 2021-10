Olivia Epoupa a porté le BLMA à la victoire contre Prague

Déjà en forme dimanche pour porter le BLMA à la victoire contre Charleville-Mézières en LFB, Olivia Epoupa a fait encore plus fort ce mercredi pour la première journée de l'EuroLeague. Les Gazelles ont signé une victoire surprise face aux Tchèques de Prague (75-74). Menées durant la plupart de la rencontre, dominées à l'évaluation collective (79 à 88), les Héraultaises ont fini fort (24-17 dans le dernier quart-temps) et c'est la meneuse internationale française qui a donné la victoire aux locales sur un lancer-franc à 0,6 seconde de la fin. Au final, elle aura cumulé 22 points à 8/15 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions pour 29 d'évaluation en 36 minutes. Haley Peters, Sydney Wallace et Ana-Maria Filip ont chacune ajouté 14 points.

"Le coeur qu'elles ont ces filles, ça mérite un grand coup de chapeau", a réagi Valéry Demory au micro de France Bleu Hérault. "On a fait preuve d'un très, très bel état d'esprit", a poursuivi Olivia Epoupa.

@OliviaEpoupa was everywhere tonight for @BasketLMA as they pick up their first win of the season in their home-opener!



22 PTS | 8 REB | 6 AST | 4 STL pic.twitter.com/5yhgCDZjyJ