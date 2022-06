Olivia Epoupa retourne en Turquie, direction le Fenerbahçe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Revenue en France en 2021 après trois saisons à l'étranger entre la Turquie et l'Australie - où elle a remporté le championnat national avec les Canberra Capitals -, Olivia Epoupa (1,65 m, 28 ans) quitte de nouveau la France pour retourner en Turquie, à Fenerbahçe plus précisément. Après une saison mitigée avec Lattes-Montpellier sur le plan collectif (8e place de la saison régulière mais quarts de finales des playoffs LFB perdus 2 victoires à 1 face à Bourges et quarts de finale de l'EuroLeague) mais toujours aussi fiable sur le plan individuel avec 11,8 points à 43% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds, 4,6 passes décisives et 4,1 interceptions pour 16,2 d'évaluation en 31 minutes de jeu, l'internationale francaise retourne jouer l'EuroLeague, compétiton qu'elle a connue en 2016-2017 avec Villeneuve-d'Ascq et en 2017-2018 avec Galatasaray, chez le finaliste de la campagne 2022.