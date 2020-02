Paoline Salagnac prendra le poste de directrice sportive de LDLC ASVEL Féminin

Paoline Salagnac va refermer dans quelques mois un chapitre riche de 17 saisons professionnelles. Passée par le Stade Clermontois (2002-2007), Mondeville (2007-2009), Bourges (2009-2011, 2013-2017), Tarbes (2011-2013) et Lyon (2017-2020), l'ex internationale française (42 sélections) entend bien terminer sa saison en apothéose pour faire de son histoire un joli conte de fée.

"J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de joueuse professionnelle à la fin de cette saison. Une carrière qui m’a apporté d’immenses joies et permis de faire de très belles rencontres dans chacun des clubs où j’ai eu la chance d’évoluer [...] Mais la saison 2019/20 n’est pas encore terminée et je vais mettre toute mon énergie et ma détermination pour la finir de la plus belle des manières… par la conquête de nouveaux titres !"