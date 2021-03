Parti de trop loin, l'ASVEL Féminin a battu Sopron de 13 points mais sort de l'EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Après avoir perdu de 28 points mercredi contre Sopron (94-66) lors du match aller du quart de finale de l'EuroLeague, l'ASVEL Féminin devait l'emporter de 29 points ce vendredi pour atteindre le Final Four. Les joueuses rhodaniennes y ont cru, menant tout le match largement. A la 27e minute, elles étaient ainsi à +22 (59-37) et pouvaient réaliser l'exploit. Mais elles ont lâché du lest sur la fin du troisième quart-temps et l'écart s'est stabilisé autour des 15 points. Elles l'ont finalement emporté 75 à 62, ce qui sauve l'honneur mais ne suffit pas pour atteindre le dernier carré de l'EuroLeague.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Après avoir joué le premier quart de finale d'EuroLeague de son histoire, l'ASVEL voudra faire mieux l'année prochaine. Mais pour cela il faudra se qualifier pour la compétition en finissant le mieux classé possible en LFB lors d'éventuels playoffs. Pour le moment, l'équipe de Valéry Demory n'est que troisième de la saison régulière, une place qui ne donne pas de billet direct en EuroLeague.

Au Final Four, Sopron et Gabby Williams affronteront le CB Avenida Salamanque en demi-finale. De l'autre côté, le Fenerbahçe Istanbul défiera Ekaternbourg, le tenant du titre et grand favori.