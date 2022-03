Pas de Final Four pour Sandrine Gruda (Schio) et Magali Mendy (Gérone)

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Battu vendredi lors de la belle du quart de finale à Prague (90-77), Schio n'ira pas au Final Four de l'EuroLeague. Malgré les 26 points de Kim Mestdagh, les Italiennes ont fait la course derrière. Sandrine Gruda n'a pas été dans un grand soir (8 points à 3/10 aux tirs et 7 rebonds pour 9 d'évaluation en 35 minutes) pour son dernier match européen de la saison 2021-2022.

Samedi soir, c'est Salamanque qui a remporté sa belle, face à Gérone (74-65). L'équipe de Magali Mendy (pas sur la feuille de match) a eu du mal (57 d'évaluation, 8 passes décisives). Salamanque rejoint le Fenerbahçe, Sopron et donc Prague. Gabby Williams sera donc la seule Française au Final Four de l'EuroLeague.