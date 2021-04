Quatre des cinq nominées pour le titre de meilleure jeune de la saison d'EuroLeague sont Françaises

Iliana Rupert (Bourges), Kendra Chery (Basket Landes), Marine Fauthoux (ASVEL Féminin) et Pauline Astier (Bourges) font partie des nominées pour le titre de meilleure jeune joueuse de la saison 2020-2021 d'EuroLeague féminine. Outre ces quatre joueuses françaises, Sude Yilmaz de Galatasaray Istanbul est nominée.

Pour élire l'heureuse gagnante, il s'agit d'un vote, à réaliser sur le site Internet de la FIBA (cliquez-ici).

The future is now!



Who's got the brightest future among the #EuroLeagueWomen young stars?