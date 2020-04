Révélée au BLMA, Stephanie Mavunga en partance pour Koursk

EUROLEAGUE F

Crédit photo : GPJ

Candidate au titre de MVP, jusqu'à sa blessure au pied fin janvier, que ce soit en Ligue Féminine de Basket (20,6 d'évaluation en 29 minutes de moyenne chez un candidat au titre) ou en EuroLeague (24,1 d'évaluation en 32 minutes, avec une deuxième place dans le groupe B avant sa blessure), Stephanie Mavunga (1,91 m, 25 ans) a été l'une des révélations de la saison 2019/20.

L'intérieure américano-zimbabwéenne devrait retrouver le championnat russe où elle a démarré sa carrière sur le Vieux Continent. Selon Women Basketball of Europe, elle va s'engager pour le club de Koursk, vainqueur de l'EuroLeague en 2017 et finaliste en 2019. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'elle a mis l'équipe au supplice fin octobre 2019 (25 points et 19 rebonds pour 40 d'évaluation, avec la victoire à la clé).