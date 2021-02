Sami Whitcomb remplace Angel McCoughtry à Galatasaray

EUROLEAGUE F

Crédit photo : GPJ

Pour la fin de la saison, le Galatasaray Istanbul a fait venir l'ancienne gloire du BLMA (entre 2018 et 2020) Sami Whitcomb (1,78 m, 32 ans). L'Américano-Australienne, qui a fait le choix de changer de franchise WNBA récemment, passant du Seattle Storm au New York Liberty, va remplacer la vétérane Angel McCoughtry.

Celle qui est considérée comme la shooteuse la plus rapide de la planète va ainsi tenter d'atteindre le Final Four de l'EuroLeague. Son équipe a en effet pris la deuxième place du groupe D en phase de poule, devant Bourges et Basket Landes. Elle affrontera le voisin stambouliote, le Fenerbahçe, en quart de finale de l'EuroLeague. Le Fenerbahçe (21 victoires, 0 défaite) qui devance d'ailleurs Galatasaray (18 victoires, 3 défaites) dans le championnat turc.