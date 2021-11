Sandrine Gruda désignée MVP du mois de novembre en EuroLeague

EUROLEAGUE F

Crédit photo : FIBA

Excellente contre son ancien club du Fenerbahçe Istanbul (17 points à 8/10 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres pour 28 d'évaluation en 32 minutes) puis à Koursk (25 points à 11/12 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres pour 36 d'évaluation en 30 minutes), pour deux victoires de Schio à la clé, Sandrine Gruda a logiquement été désignée comme la meilleure joueuse du mois de novembre en EuroLeague. Son équipe italienne affiche un bilan de 3 victoires et 3 défaites avant d'affronter Galatasaray ce mercredi 1er décembre pour la 7e journée de la phase de poule.