Sandrine Gruda devient la deuxième meilleure marqueuse de l'ère moderne de l'EuroLeague, devant Diana Taurasi

C'est sur un mouvement dos au panier, conclu par un fade-away, que Sandrine Gruda a atteint la barre des 3 200 points en EuroLeague ce mercredi soir en fin de première mi-temps contre Galatasaray. Cette barre est symbolique puisqu'elle représente le total de points marqués par Diana Taurasi, l'une des meilleures joueuses de l'histoire de la compétition, en EuroLeague. Plus tard, à la 28e minute, la pivot de Schio a même passé ce cap avec un nouveau panier à 2-points. De quoi devenir la deuxième meilleure marqueuse de l'ère moderne de l'EuroLeague, derrière l'intérieure belge Ann Wauters (3 771 points).

